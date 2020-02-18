Китайские авиакомпании отменили почти 80 тыс. рейсов

Из-за распространения заболевания авиакомпании Китая были вынуждены отменить 78 тысяч рейсов.

Как передает Report со ссылкой на РБК, по данным властей, пассажиропоток упал в два раза.

В период с 20 января по 13 февраля три китайские авиакомпании отменили 78 тысяч рейсов и вернули 13 млн билетов из-за вспышки нового типа коронавируса. Об этом заявил замглавы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая Жэнь Хунбинь, сообщает China News в своем Twitter-аккаунте.



По его словам, перевозчики ощутимо пострадали из-за отмены рейсов, поскольку на этот период приходятся активные поездки из-за празднования Нового года по лунному календарю. Так, в 2020 году пассажиропоток в новогодние дни упал в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметил Хунбинь.



Кроме авиаперевозчиков пострадали также компании, работающие в туристической сфере. По информации замглавы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом, закрывались туристические достопримечательности, магазины, отели.