В Китае построили самый длинный в мире морской железнодорожно-автомобильный мост

Китай завершил сооружение основной структуры самого длинного в мире моста через морской пролив, предназначенного как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", в среду утром строители установили последнюю балку весом 473 тонны в конструкцию этого масштабного сооружения.

Речь идет о мосте, который соединит город Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) с островным уездом Пинтань. Общая протяженность двухъярусной конструкции составит 16,3 км. На верхнем уровне будет расположена шестиполосная дорога для автотранспорта, рассчитанная на движение по ней со скоростью до 100 км/ч. Нижний уровень спроектирован для железнодорожного транспорта, допустимая скорость движения по нему составит порядка 200 км/ч.

Сооружение данного моста началось в ноябре 2013 года, а общий объем инвестиций оценивается в размере 10,9 млрд юаней (около 1,5 млрд долларов). Сдача моста в эксплуатацию намечена на первую половину 2020 года