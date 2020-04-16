​Китай отправит 150 поездов через Азербайджан и Турцию в Европу

Контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу и в обратном направлении на сегодняшний день не прерывались.

Об этом в интервью Report сообщил начальник департамента грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эмиль Ахмедов.

По его словам, в будущем ожидается увеличение объема перевозок контейнерами: "В этом году китайские власти планируют отправить 150 поездов из Сиани в Европу по Среднему коридору через Азербайджан и Турцию@.

Напомним, что с целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции усилены санитарно-эпидемиологические меры. Все грузовые поезда, въезжающие на территорию страны, дезинфицируются бесконтактным способом. Дезинфекция производится также внутри вагонов после их разгрузки.

Кроме того, машинисты снабжены специальной одеждой, дезинфицирующим аппаратом и растворами для дезинфекции локомотивов.