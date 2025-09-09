ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 12:55
    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Китайская провинция Чжэцзян намерена создать регулярный механизм взаимодействия с государственными структурами, предприятиями и торговыми палатами Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-губернатор провинции Кэ Кэцзин на церемонии встречи 237-го поезда маршрута Иу–Баку, отправленного по Транскаспийскому международному транспортному коридору (ТМТМ, Средний коридор).

    По его словам, сотрудничество охватит эксплуатацию регулярных поездов, создание промышленных и логистических парков, а также взаимное признание стандартов.

    "Азербайджан как один из исторических центров Великого шелкового пути активно участвует в инициативе "Один пояс, один путь". Страна все больше демонстрирует преимущества своего расположения на перекрестке Евразии. Китайско-Европейский железнодорожный экспресс является важным результатом совместной работы в рамках этой инициативы", - отметил Кэцзин.

    Он добавил, что за последние десять лет Чжэцзян открыл 24 регулярных маршрута в Европу, Центральную Азию и другие регионы, отправив более 14 тыс. поездов. "Сегодня товары из провинции поставляются более чем в 50 стран и 160 городов Евразии. Мы экспортируем свыше 50 тыс. наименований продукции по 26 основным категориям", - отметил он.

    Вице-губернатор подчеркнул, что Азербайджан стал ключевым узлом Транскаспийского маршрута, играя важную роль в повышении эффективности грузоперевозок и развитии рынков. Азербайджан является незаменимым мостом для нашего выхода на европейский рынок, добавил Кэ Кэцзин.

