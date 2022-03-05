Китай приостанавливает транзит грузов через Россию в Европу

Китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит в Евросоюз (ЕС) через Россию.

Китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит в Евросоюз (ЕС) через Россию.

Как передает Report, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



Издание пишет, что эту тему 1 марта обсуждали на закрытом совещании Совета профессионалов по цепям поставок, объединяющего более 1000 логистических компаний. Один из участников совещания подтвердил «Ведомостям», что железнодорожные перевозки из КНР в ЕС на фоне военной спецоперации на Украине «встали из-за опасения грузовладельцев за товар».



По его словам, проблем с перевозкой по железной дороге уже отправленных товаров нет, но почти нет и новых заказов на транзит в ЕС из КНР.



Тенденцию к отказу от отправки грузов из Китая подтвердили «Ведомостям» источники и в нескольких крупных логистических компаниях.



При этом в РЖД рассказали, что транзитные перевозки по железной дороге совершаются в обычном режиме. Об этом же заявили представители «Трансконтейнера» и группы FESCO.



Как пишет издание, автотранзит также испытывает трудности. На пунктах перехода в сторону Европы образовываются заторы из-за большего количества досмотров таможенными органами ЕС. По мнению экспертов, в нынешних условиях невозможно избежать глобальной перестройки логистических цепочек.



«С учетом закрытия многими странами воздушного пространства для России и отказа принимать российские суда в своих портах нагрузка на другие транспортные артерии возрастет в разы», - говорится в статье.