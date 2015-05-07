​Кинологический центр Азербайджана получит международный статус

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Кинологический центр Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) скоро получит международный статус. Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГТК Айдын Алиев.

По словам А.Алиева, недавно в Польше состоялись переговоры по данному вопросу: "В ходе встречи в Польше мы пришли к соглашению. Однако должны найти свое решение некоторые межгосударственные вопросы".

"Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, а также руководители делегаций России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Турции, Чехии и Грузии поддержали мысль о создании в Баку Регионального учебного кинологического центра Всемирной таможенной организации (ВТО) и отметили успехи таможенной службы Азербайджана и особую активность в региональных программах", - добавил председатель комитета.