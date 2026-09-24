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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Харрингтон: BP применит накопленный в Азербайджане опыт в Центральной Азии

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 11:36
    Харрингтон: BP применит накопленный в Азербайджане опыт в Центральной Азии

    Компания BP намерена использовать накопленный в Азербайджане опыт для реализации новых возможностей в более широком регионе, в том числе в Узбекистане и Казахстане.

    Как сообщает Report, об этом глава отдела международных связей BP America Кимберли Харрингтон заявила на седьмом ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center (CPC) в Нью-Йорке.

    По ее словам, проекты компании в Азербайджане представляют особый интерес, поскольку основаны на опыте, знаниях и возможностях, накопленных страной за последние 30 лет.

    Она отметила, что развитие энергетического сектора Каспийского региона стало примером долгосрочного сотрудничества между правительствами, бизнесом и различными сообществами.

    "Для BP Каспийский регион является одной из самых впечатляющих историй успеха в энергетике нашего времени. Это действительно выдающийся пример, ставший возможным благодаря совместной работе частного сектора, правительств и сообществ для достижения общей долгосрочной цели", - сказала Харрингтон, выступая на панельной сессии "Бизнес нового поколения вдоль Среднего коридора: энергетика, транспортная доступность и критически важные полезные ископаемые".

    Глава отдела стратегии и старший управляющий директор по Евразии McLarty Associates Клэр Кайзер, в свою очередь, подчеркнула растущую роль гармонизации и цифровизации в развитии Среднего коридора и принятии инвестиционных решений.

    Она также затронула тему нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, отметив, что реализация крупных региональных проектов исторически требовала прежде всего политического видения, за которым следовали инвестиции.

    Глава глобального подразделения по структурированному финансированию Apollo Global Management Джамшид Эхсани рассказал о развитии стратегического партнерства Apollo с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

    По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения по финансированию крупномасштабных энергетических проектов в Азербайджане и за рубежом.

    Глава представительства Kazakh Invest в США Марат Биримжан отметил растущую роль Казахстана в развитии Среднего коридора и расширение инвестиционных возможностей в таких сферах, как добыча критически важных минералов, производство, транспорт и другие отрасли.

    "За последние семь лет объем перевозок, то есть контейнерных перевозок по Среднему коридору, увеличился в пять раз, и в дальнейшем он будет расти еще больше", - сказал Биримжан.

    Он также отметил расширение торгово-экономических связей между Казахстаном и США, добавив, что в конце прошлого года американские и казахстанские компании заключили соглашения на общую сумму $17 млрд в таких сферах, как производство, агробизнес, нефтехимия, критически важные минералы, транспорт и логистика.

    По его словам, для привлечения дополнительных инвестиций необходимо сделать проекты более доступными для международного финансирования.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) British Petroleum (BP)
    Kimberli Harrinqton: "BP Azərbaycanda qazandığı təcrübəni Mərkəzi Asiyada tətbiq edəcək"
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