Казмортрансфлот нарастил контейнерные перевозки по Каспию более чем на 15% в 2025 году

Казмортрансфлот (дочерняя компания "Казмунайгаз", КМГ) увеличил контейнерные перевозки по Каспию более чем на 15% в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на КМГ.

"По итогам прошлого года дочерняя компания КМГ - продемонстрировал устойчивый рост контейнерных перевозок по Каспийскому морю, укрепив свои позиции в развитии транзитно‑транспортного потенциала Казахстана. По фидерной линии Актау-Баку-Актау в 2025 году перевезено 59,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что более чем на 15% по сравнению с 2024 годом (51,4 тыс. ДФЭ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что положительная динамика обусловлена повышением спроса на перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

"Последовательное наращивание объемов перевозок подтверждает ключевую роль компании Казмортрансфлот в обеспечении надежной морской логистики, диверсификации экспортно‑транзитных маршрутов и развитии мультимодальных перевозок между Азией и Европой", - говорится в информации.