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    КазЭкспортГарант застраховал экспорт казахстанских локомотивов в Азербайджан

    Экспортная поставка осуществляется казахстанским заводом Локомотив құрастыру зауыты согласно подписанному договору финансового лизинга

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ КазЭкспортГарант застраховал экспорт казахстанских локомотивов в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на zakon.kz, экспортная поставка осуществляется казахстанским заводом "Локомотив құрастыру зауыты" согласно подписанному договору финансового лизинга между "БРК-Лизинг" (дочерняя организация "Банк Развития Казахстана") и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    Указанному проекту был предоставлен полный спектр поддержки по линии дочерних организаций Холдинга "Байтерек", включая финансирование, страховую защиту на весь срок действия сделки.

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