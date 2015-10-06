Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ КазЭкспортГарант застраховал экспорт казахстанских локомотивов в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на zakon.kz, экспортная поставка осуществляется казахстанским заводом "Локомотив құрастыру зауыты" согласно подписанному договору финансового лизинга между "БРК-Лизинг" (дочерняя организация "Банк Развития Казахстана") и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Указанному проекту был предоставлен полный спектр поддержки по линии дочерних организаций Холдинга "Байтерек", включая финансирование, страховую защиту на весь срок действия сделки.