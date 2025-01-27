"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов

В последние два года в Казахстане на фоне геополитических вызовов Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) уделяется особое внимание.

В последние два года в Казахстане на фоне геополитических вызовов Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) уделяется особое внимание.

Для страны, расположенной в самом центре Евразийского материка, наличие альтернативного маршрута для доставки своих экспортных товаров на мировые рынки - вопрос национальной безопасности. О том, как развивается сегодня этот маршрут и что еще будет предпринято в в этой сфере в эксклюзивном интервью REPORT рассказал заместитель директора "Дирекции интегрированного планирования" при АО НК «КазакстанТемирЖолы» Алиби Тулегенов.

- Каковы итоги пошлого года по грузоперевозкам по ТМТМ?

- Транскаспийский маршрут в фокусе внимания на самом высоком уровне: на уровне лидеров двух наших стран - Казахстана и Азербайджана. Две страны заинтересованы в развитии своего транзитного потенциала, в расширении торговли не только между собой, но и со всем миром.

Для казахстанского и азербайджанского бизнеса открываются большие перспективы для перевозки своих товаров по ТМТМ.

Но лучше обо всем говорить языком цифр: так, в 2024 году по ТМТМ было перевезено 3,3 млн тонн грузов, что на 21% больше по сравнению с 2023 годом и почти в шесть раз выше уровня 2021 года. Рост объемов был обеспечен за счет увеличения казахстанского экспорта, который вырос на 21% по сравнению с 2023 годом.

Текущая пропускная способность железнодорожного сегмента Транскаспийского маршрута составляет шесть миллионов тонн грузов в год. Мы планируем довести эту цифру до 10 миллионов тонн в год за счет дальнейшего развития железнодорожной и портовой инфраструктуры вдоль всего коридора.

С открытием грузового казахстанско-китайского терминала в городе Сиань в 2024 году значительно увеличился контейнерный транзит по маршруту ТМТМ из Китая. По итогам года было отправлено 358 контейнерных поездов, что в 33 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.

На 2025 год из Китая запланирована отправка порядка 600 контейнерных поездов по Среднему коридору, что свидетельствует о дальнейшем росте и потенциале этого важного транспортного маршрута.

Сейчас стоит и другая задача: сократить время транзита. Для этого обе наши транспортные компании в постоянном режиме согласовывают графики движения судов и поездов, чтобы скоординировать действия и минимизировать возникновение непредвиденных ситуаций.

- А какие именно собственные товары Казахстан отправляет на экспорт по ТМТМ?

- Традиционно значительная часть грузопотока казахстанского экспорта включает продукты нефтехимии, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, зерновые и др. Также Казахстан использует ТМТМ для диверсификации своего экспорта нефти.

- Как взаимодействуют компании Казахстана и Азербайджана, и с какими трудностями или вызовами они сталкиваются?

- Главная задача казахстанских и азербайджанских железнодорожников состоит в совместном планировании и распределении грузопотока. Это важно для предотвращения заторов в таких ключевых портовых точках, как Актау и Алят.

Что касается трудностей, то их несколько. Первая - это цифровизация процессов контроля грузов. Тут требуется согласование нормативных, технических и законодательных стандартов разных стран. Участники международных перевозок применяют различные подходы к регулированию и интеграции цифровых систем, а это требует не только тщательной координации, но и наличие сильных специалистов в этой сфере и, конечно же, времени.

Второй вызов - кибербезопасность. С ростом числа цифровых решений возрастают и риски, требующие дополнительную защиту данных и инфраструктуры.

Третья трудность для железнодорожников - суметь согласовать интересы всех участников логистической цепочки, включая грузоотправителей, терминалов и таможенных органов. Так что от нас требуется высокая степень координации и постоянный мониторинг ситуации на местах, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку грузов.

- Какие встречи планируются с коллегами из Азербайджана в ближайшее время, что будете обсуждать?

- НК КТЖ и Азербайджанские железные дороги поддерживают постоянный диалог, касающийся укрепления потенциала ТМТМ. В рамках Международной Ассоциации ТМТМ наши компании регулярно проводят заседания, на которых обсуждают ключевые вопросы, связанные с развитием маршрута. На этих встречах анализируются результаты прошедшего периода, выявляются текущие вызовы и определяются стратегические направления для дальнейшего сотрудничества.

Следующие заседания общего собрания и рабочей группы Международной Ассоциации ТМТМ запланировано на февраль 2025 года в Баку.