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Казахстанский порт Курык на 15% нарастил объем перевалки грузов с начала года

Казахстанский порт Курык на 15% нарастил объем перевалки грузов с начала года Объем перевалки грузов через морской порт Курык за 10 месяцев 2023 года составил свыше 1,8 млн тонн, что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года.
Инфраструктура
28 ноября 2023 г. 09:21
Казахстанский порт Курык на 15% нарастил объем перевалки грузов с начала года

Объем перевалки грузов через морской порт Курык за 10 месяцев 2023 года составил свыше 1,8 млн тонн, что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги).

В компании отметили, что свыше 1,2 млн тонн доставлено в порт железнодорожным транспортом. По сравнению к аналогичному периоду 2022 года рост составил 17%, подсчитали в КТЖ.

"Порт обработал около 600 паромов, свыше 16,5 тыс. вагонов, более 23,6 тыс. грузовых и легковых автотранспортных средств", - говорится в сообщении компании.

Через порт Курык, отметили в КТЖ, переваливаются нефтепродукты, химическая продукция, металл, товары народного потребления и другое.

Импорт составляют продукты питания, промышленное оборудование, стройматериалы и другие грузы. Транзитом через порт идет оборудование, электроника, текстиль, продукция химической отрасли, изделия из металла.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Kurık dəniz limanı vasitəsilə yükdaşımaların həcmi 15 % artıb

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