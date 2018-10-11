Казахстанская компания планирует наладить экспорт автобусов в Азербайджан

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Daewoo Bus Kazakhstan планирует наладить экспорт автобусов в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель генерального директора предприятия Марат Макишев.

Он отметил, что Daewoo Bus Kazakhstan намерен в 2019 году втрое увеличить производство автобусов.

"В прошлом году мы выпустили порядка 120 автобусов, в этом году планируем 210 автобусов. В следующем году планируем 300-400 автобусов", - сказал он.