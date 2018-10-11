 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Казахстанская компания планирует наладить экспорт автобусов в Азербайджан

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Daewoo Bus Kazakhstan планирует наладить экспорт автобусов в Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель генерального директора предприятия Марат Макишев.

    Он отметил, что Daewoo Bus Kazakhstan намерен в 2019 году втрое увеличить производство автобусов.

    "В прошлом году мы выпустили порядка 120 автобусов, в этом году планируем 210 автобусов. В следующем году планируем 300-400 автобусов", - сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi