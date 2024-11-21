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Казахстан углубил акваторию порта Курык в рамках развития перевозок по ТМТМ

Казахстан углубил акваторию порта Курык в рамках развития перевозок по ТМТМ Дноуглубительные работы в казахстанском морском порту Курык на Каспии завершены досрочно.
Инфраструктура
21 ноября 2024 г. 17:59
Казахстан углубил акваторию порта Курык в рамках развития перевозок по ТМТМ

Дноуглубительные работы в казахстанском морском порту Курык на Каспии завершены досрочно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ж/д оператора "Казахстан темир жолы" (КТЖ, управляет портом).

"Дноуглубительные работы в порту Курык проведены в рекордно короткие сроки, за 4 месяца. На текущий момент глубина акватории и в подходном канале порта составляет от 7 до 8 метров, что позволяет увеличить проходную осадку судов, обрабатываемых в порту, и добиться их полной загрузки", - отмечается в информации.

Эти работы являются частью комплексных мер для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В течение 4 месяцев генеральный подрядчик Jan De Nul Kazakhstan с помощью земснаряда Vesalius произвел все необходимые работы. К работам были привлечены четыре судна компании Jan De Nul Kazakhstan, буксиры и техника казахстанских подрядчиков, отечественные проектировочные и сюрвейерские компании.

Ранее сообщалось, что аналогичные работы в соседнем казахстанском порту Актау запланированы на 2025 год.

Порт Курык расположен на маршруте ТМТМ, в 90 км от областного центра Актау. Пропускная способность порта составляет 6 млн тонн в год (ж/д терминал - 4,1 млн тонн, автомобильный - 1,9 млн тонн).

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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