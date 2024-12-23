Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном создаст единого оператора для развития маршрута Север-Юг

Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном создаст единого оператора для развития международного транспортного маршрута Север-Юг.

Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном создаст единого оператора для развития международного транспортного маршрута Север-Юг.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министра транспорта РК Марата Карабаева.

"Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном создаст единого оператора, и введет тарифные скидки до 50% для увеличения объема перевозок с нынешних 10 млн до 20 млн тонн в год. Основная часть грузов по этому коридору формируется в России и предназначена для транспортировки в страны Персидского залива", - сказал Карабаев, выступая на выездном заседании правительства в Мажилисе.

Он сообщил, что для дальнейшего увеличения потенциала маршрута также утверждена дорожная карта синхронного развития коридора с Россией, Туркменистаном и Ираном, в которой предусмотрено увеличить пропускную способность с 23 до 33 составов в сутки, то есть в 1,5 раза больше.

"Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север -Юг зависит от инфраструктуры морских портов Актау и Курык. При этом приоритет отдается контейнерным перевозкам. В течение следующих трех лет планируется увеличить мощность контейнерной обработки порта Актау с 140 тыс. до 550 тыс. контейнеров", - заявил глава Минтранса.

По его информации, уже началось строительство контейнерного хаба совместно с китайской компанией «Ляньюньган порт». Кроме того, с такими компаниями, как немецкая «Ренус», американская «Wandernet» и французская «CMA CGM», прорабатывается создание дополнительного контейнерного терминала мощностью 300 тыс. контейнеров. Кроме того, в порту Курык ведется строительство многофункционального терминала «Саржа».