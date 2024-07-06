Казахстан призывает страны ОТГ в полной мере использовать потенциал Среднего коридора

Странам Организации тюркских государств (ОТГ) необходимо наращивать объемы товарооборота и грузоперевозок по Среднему коридору.

Странам Организации тюркских государств (ОТГ) необходимо наращивать объемы товарооборота и грузоперевозок по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите ОТГ в Шуше.

В своем выступлении, которое приводит пресс-служба Акорды, он отметил, что Казахстан в качестве действующего председателя Организации вносит свой вклад в повышение эффективности ее деятельности.

Вместе с тем, Токаев указал на необходимость дальнейшего укрепления статуса Организации тюркских государств и поделился своим видением планов и приоритетных направлений ее деятельности.

“Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута”, - подчеркнул Токаев.

При этом он добавил, что к настоящему времени объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. Для сокращения времени доставки грузов запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor.

“В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 65% или почти 3 млн тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии, – подчеркнул Токаев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.