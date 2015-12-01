​Казахстан предлагает своим перевозчикам, следующим из Турции, не использовать транзит через Россию

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Национальная палата предпринимателей (НПП) Казахстана рекомендовала местным перевозчикам, следующим в Казахстан из Турции, использовать альтернативные российскому маршруты транзита.

Как передает Report, об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы НПП.

«Обращаем внимание отечественных перевозчиков, следующих транзитом из Турции через Россию, на возможность временного использования альтернативных маршрутов с целью диверсификации пути следования», — подчеркивается в пресс-релизе.

В частности, в документе говорится, что в настоящее время расположенный на побережье Каспийского моря казахстанский порт Актау имеет возможность обработки паромов на регулярной основе. В этой связи отмечается, что для следования в Казахстан предприниматели могли бы воспользоваться паромными перевозками, осуществляемыми морским портом Баку (Азербайджан).

«По приблизительным расчетам, составленным комитетом транспорта министерства по инвестициям и развитию РК, сборы в порту Баку составят около 1378,03 доллара, сборы в порту Актау — 52,87 доллара. В зависимости от габаритов автотранспорта и веса груза общая стоимость услуг на одну единицу автотранспорта составит 1400 —1600 долларов», — сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению НПП, на сегодняшний день только около 78 казахстанских грузовых автотранспортных средств находятся на границе Таможенного союза и ограничены в транзитном проезде по территории РФ в Казахстан (таможенные посты Верхний Ларс, Троебортное и Крупец).

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение запрета или ограничения на ввоз в РФ отдельных видов товаров из Турции по перечню, определяемому правительством РФ.