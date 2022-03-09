Казахстан предлагает через Азербайджан альтернативный маршрут транзита нефти в Европу

Казахстан предложил Азербайджану переориентацию экспортных грузопотоков, из Казахстана в Европу по Транскаспийскому Международному транспортному маршруту.

Казахстан предложил Азербайджану переориентацию экспортных грузопотоков, из Казахстана в Европу по Транскаспийскому Международному транспортному маршруту.

Как передает Report со ссылкой на сообщение АО «Самрук-Қазына», об этом этом было заявлено сегодня в Баку председателем правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадамом Саткалиевым, который возглавлял казахстанскую делегацию.

Стороны обозначили значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам.

Главной темой обсуждения стал проект создания совместного предприятия с целью развития Транскаспийского Международного транспортного маршрута. Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте.

Эти обсуждения состоялись во время беседы с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента - первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и другими официальными лицами.

Также состоялась встреча казахстанской делегации с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. В ходе встречи были проведены обсуждения по унификации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны. Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность.

"Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений", - говорится в сообщении.

На встрече было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана - их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии - создали реальные предпосылки для обеспечения эффективной и налаженной транспортной сети между странами. Дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Это позволило сократить время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.

По итогам встречи был подписан Протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО «Самрук-Қазына» и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.