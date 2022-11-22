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Казахстан переориентировал грузоперевозки через Россию на Средний коридор

Казахстан переориентировал грузоперевозки через Россию на Средний коридор Экспорт казахстанской продукции через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) за 10 месяцев вырос в 6,5 раза.
Инфраструктура
22 ноября 2022 г. 10:55
Казахстан переориентировал грузоперевозки через Россию на Средний коридор

Экспорт казахстанской продукции через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) за 10 месяцев вырос в 6,5 раза.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции.

"Больше всего, помимо металлов, по этому маршруту стали перевозить нефтепродукты", - отметили в Минторге.

В министерстве уточнили, что Казахстан стал экспортировать меньше металла через Россию и больше по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По информации ведомства, полученной у "Казахстанский железных дорог", за 10 месяцев 2022 года экспорт Казахстана через Россию вырос на 7%. Доля грузоперевозок через данную страну в общей структуре поставок казахстанской продукции составляет 25%.

Вместе с тем страна стала меньше перевозить через Россию черные металлы, химикаты и соду, цветные металлы, химичиские и минеральные удобрения.

"Черные и цветные металлы переориентировались по маршруту ТМТМ, а также в направлении Китая, Узбекистана и Афганистана. Прекратились перевозки химикатов и соды и химических и минеральных удобрений в направлении Украины, переориентации не производилось", – уточнили в Минторге.

Что касается импорта, показатели поставок через Россию остались на прежнем уровне. Тем не менее через эту страну стали меньше завозить в Казахстан строительных грузов, зерна и сахарной продукции.

В Минторге объяснили это тем, что стройматериалы везут из Узбекистана, зерно – из России, сахарную продукцию – из Латвии, Азербайджана и Узбекистана.

Импорт через ТМТМ вырос на 91%. Наибольший рост произошел по химикатам и соде, черным металлам, сокам и напиткам.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.

Напомним, что в декабре 2020 года транзитом через Азербайджан началась отправка контейнерных поездов по маршруту ТМТМ из Турции в Китай (город Сиань). И за короткое время этот маршрут стал пользоваться высоким спросом среди грузоотправителей, так как он отвечает требованиям скорости и стоимости доставки грузов в сравнении с альтернативными маршрутами.

Поезда успевают прибыть в пункт назначения всего за 16 дней, и согласно договоренностям, будут курсировать регулярно два раза в месяц. Эти соглашения исправно соблюдались, даже несмотря на рост цен с начала 2021 года на контейнерные перевозки в Китае. Пандемия и связанные с ней трудности в торговых отношениях, резкий рост экспорта китайских товаров в направлении США, Европы, России и других стран на фоне сокращения доставки грузов в обратном направлении, подорожание услуг судов-контейнеровозов – все эти факторы повлияли на то, что стоимость морского фрахта контейнеров также выросла.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Rusiyadan keçən yükdaşımalarını Orta Dəhlizə istiqamətləndirib

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