Казахстан переориентировал грузоперевозки через Россию на Средний коридор

Экспорт казахстанской продукции через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) за 10 месяцев вырос в 6,5 раза.

Экспорт казахстанской продукции через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) за 10 месяцев вырос в 6,5 раза.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции.

"Больше всего, помимо металлов, по этому маршруту стали перевозить нефтепродукты", - отметили в Минторге.

В министерстве уточнили, что Казахстан стал экспортировать меньше металла через Россию и больше по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По информации ведомства, полученной у "Казахстанский железных дорог", за 10 месяцев 2022 года экспорт Казахстана через Россию вырос на 7%. Доля грузоперевозок через данную страну в общей структуре поставок казахстанской продукции составляет 25%.

Вместе с тем страна стала меньше перевозить через Россию черные металлы, химикаты и соду, цветные металлы, химичиские и минеральные удобрения.

"Черные и цветные металлы переориентировались по маршруту ТМТМ, а также в направлении Китая, Узбекистана и Афганистана. Прекратились перевозки химикатов и соды и химических и минеральных удобрений в направлении Украины, переориентации не производилось", – уточнили в Минторге.

Что касается импорта, показатели поставок через Россию остались на прежнем уровне. Тем не менее через эту страну стали меньше завозить в Казахстан строительных грузов, зерна и сахарной продукции.

В Минторге объяснили это тем, что стройматериалы везут из Узбекистана, зерно – из России, сахарную продукцию – из Латвии, Азербайджана и Узбекистана.

Импорт через ТМТМ вырос на 91%. Наибольший рост произошел по химикатам и соде, черным металлам, сокам и напиткам.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.

Напомним, что в декабре 2020 года транзитом через Азербайджан началась отправка контейнерных поездов по маршруту ТМТМ из Турции в Китай (город Сиань). И за короткое время этот маршрут стал пользоваться высоким спросом среди грузоотправителей, так как он отвечает требованиям скорости и стоимости доставки грузов в сравнении с альтернативными маршрутами.

Поезда успевают прибыть в пункт назначения всего за 16 дней, и согласно договоренностям, будут курсировать регулярно два раза в месяц. Эти соглашения исправно соблюдались, даже несмотря на рост цен с начала 2021 года на контейнерные перевозки в Китае. Пандемия и связанные с ней трудности в торговых отношениях, резкий рост экспорта китайских товаров в направлении США, Европы, России и других стран на фоне сокращения доставки грузов в обратном направлении, подорожание услуг судов-контейнеровозов – все эти факторы повлияли на то, что стоимость морского фрахта контейнеров также выросла.