Казахстан направит свыше $23 млрд в развитие транспортных коридоров

Казахстан планирует вложить в развитие транспортных коридоров на направлениях Восток–Запад и Север–Юг до 2035 года более $23 млрд.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕБР) "Евразийский транспортный каркас: Обсерватория проектов и интерактивная карта".

В нем сказано о том, что в стране реализуются или запланированы 42 проекта, из которых не менее четырех носят трансграничный характер: строительство железной дороги Аягоз-Бахты и третьего погранперехода между Казахстаном и Китаем; платной автомагистрали Алматы – Иссык-Куль (Кыргызстан); строительство автомагистрали Жанаозен-Кендирли - граница Туркменистана, участка восточного маршрута МТК "Север-Юг"; строительство железной дороги Дарбаза-Мактаарал и нового погранперехода с Узбекистаном. В

развитие автодорожного сектора планируется инвестировать $16,7 млрд или 71,7% от общего объема. В железнодорожной отрасли – $4,2 млрд или 18%. Еще $1,5 млрд будет направлено на развитие морских портов и флота на Каспии. Проекты развития логистических центров, пунктов пересечения границы и грузовых терминалов аэропортов оценены в $0,9 млрд.