Qazaxıstan nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 23 milyard dollardan çox vəsait yönəldəcək
- 28 oktyabr, 2025
- 12:05
Qazaxıstan 2035-ci ilədək Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətlərində nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 23 milyard ABŞ dollarından çox vəsait yönəltməyi planlaşdırır.
"Report"un Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Avrasiya İnkişaf Bankının "Avrasiya nəqliyyat karkası: Layihələr observatoriyası və interaktiv xəritə" hesabatında bildirilib.
Hesabatda qeyd olunur ki, ölkədə 42 layihə həyata keçirilir və ya keçirilməsi planlaşdırılır. Onlardan ən azı dördü transsərhəd xarakter daşıyır. Buraya Ayaqoz-Baktı dəmir yolunun və Qazaxıstan ilə Çin arasında üçüncü sərhəd-keçid məntəqəsinin tikintisi, Almatı – İssık-Kul (Qırğızıstan) ödənişli avtomagistralı, Janaozen-Kendirli - Türkmənistan sərhədi avtomagistralının, "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin şərq marşrutunun bir hissəsinin inşası; Darbaza-Maktaaral dəmir yolunun və Özbəkistanla yeni sərhəd-keçid məntəqəsinin tikintisi daxildir.
Avtomobil yolları sektorunun inkişafına 16,7 milyard dollar və ya ümumi həcmin 71,7 %-i investisiya yatırılması planlaşdırılır. Dəmir yolu sahəsinə - 4,2 milyard ABŞ dolları və ya 18 % sərmayə qoyulacaq. Daha 1,5 milyard ABŞ dolları Xəzərdə dəniz limanlarının və donanmanın inkişafına yönəldiləcək. Logistika mərkəzlərinin, sərhəd-keçid məntəqələrinin və hava limanlarının yük terminallarının inkişaf layihələri 0,9 milyard ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilib.