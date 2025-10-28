İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Qazaxıstan nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 23 milyard dollardan çox vəsait yönəldəcək

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:05
    Qazaxıstan nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 23 milyard dollardan çox vəsait yönəldəcək

    Qazaxıstan 2035-ci ilədək Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətlərində nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 23 milyard ABŞ dollarından çox vəsait yönəltməyi planlaşdırır.

    "Report"un Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Avrasiya İnkişaf Bankının "Avrasiya nəqliyyat karkası: Layihələr observatoriyası və interaktiv xəritə" hesabatında bildirilib.

    Hesabatda qeyd olunur ki, ölkədə 42 layihə həyata keçirilir və ya keçirilməsi planlaşdırılır. Onlardan ən azı dördü transsərhəd xarakter daşıyır. Buraya Ayaqoz-Baktı dəmir yolunun və Qazaxıstan ilə Çin arasında üçüncü sərhəd-keçid məntəqəsinin tikintisi, Almatı – İssık-Kul (Qırğızıstan) ödənişli avtomagistralı, Janaozen-Kendirli - Türkmənistan sərhədi avtomagistralının, "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin şərq marşrutunun bir hissəsinin inşası; Darbaza-Maktaaral dəmir yolunun və Özbəkistanla yeni sərhəd-keçid məntəqəsinin tikintisi daxildir.

    Avtomobil yolları sektorunun inkişafına 16,7 milyard dollar və ya ümumi həcmin 71,7 %-i investisiya yatırılması planlaşdırılır. Dəmir yolu sahəsinə - 4,2 milyard ABŞ dolları və ya 18 % sərmayə qoyulacaq. Daha 1,5 milyard ABŞ dolları Xəzərdə dəniz limanlarının və donanmanın inkişafına yönəldiləcək. Logistika mərkəzlərinin, sərhəd-keçid məntəqələrinin və hava limanlarının yük terminallarının inkişaf layihələri 0,9 milyard ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilib.

    Казахстан направит свыше $23 млрд в развитие транспортных коридоров

