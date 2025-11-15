Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Инфраструктура
    • 15 ноября, 2025
    • 11:45
    Казахстан и Узбекистан запустили совместные проекты на $1,2 млрд

    Казахстан и Узбекистан запустили семь совместных проектов на общую сумму $1,2 млрд в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    В частности, главы государств дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса "Tenge Bank" в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала "Астана" в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса "Астана" в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса "Ташкент" в столице Казахстана.

    Пресс-служба президента Мирзиёева со своей стороны сообщила, что по итогам второго заседания Высшего Межгосударственного совета в субботу в Ташкенте, лидеры двух стран отметили, что необходимо проводить совместную работу по созданию новых транспортных коридоров, включая маршрут Учкудук – Кызылорда и стимулирование грузоперевозок в портах Актау, Курык и Хоргос.

    "Приоритетным направлением обозначено системное партнерство в сфере транспорта и логистики. Выражена готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество в области транспортировки и переработки энергетических ресурсов, энергосбережения, внедрения "зеленых" технологий и IT", - заявили в пресс-службе узбекского президента.

    Кроме того, между Казахстаном и Узбекистаном подготовлена масштабная Программа промкооперации на сумму свыше $8 млрд, включающая проекты в области химии, геологии, инфраструктуры, логистики, агропромышленности и многих других.

