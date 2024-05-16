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Казахстан и Латвия договорились развивать Средний коридор

Казахстан и Латвия договорились развивать Средний коридор Министерства транспорта Казахстана и Латвии сегодня подписали Меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).
Инфраструктура
16 мая 2024 г. 14:36
Казахстан и Латвия договорились развивать Средний коридор

Министерства транспорта Казахстана и Латвии сегодня подписали Меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщили Report в министерстве транспорта Казахстана.

"Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев встретился со своим латвийским коллегой Каспарсом Бришкенсом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития транспортной сферы в Казахстане и Латвии, также был подписан Меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута", - сообщили в ведомстве.

Карабаев отметил, что Казахстан и Латвия активно развивают транзитно-транспортное сотрудничество. Одним из значимых аспектов сотрудничества является функционирующая на постоянной основе совместная рабочая группа по транспорту. "Данная группа охватывает широкий спектр вопросов в области железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, транзита и логистики", – отметил глава министерства.

По словам казахстанского министра, сегодня Транскаспийский международный транспортный маршрут приобрел особую роль в качестве альтернативы другим маршрутам. Об этом свидетельствует двукратный рост объемов перевозок грузов по итогам 2023 года.

"С целью наращивания потенциала ТМТМ, а также устранения "узких" мест на маршруте проводится работа по улучшению инфраструктуры и терминальных мощностей, расширению портовых мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и создания благоприятных условий для перевозчиков, которые позволят к 2025 году увеличить пропускную способность ТМТМ до 10 млн тонн в год", – поделился Карабаев.

Он также пригласил латвийских инвесторов к совместной реализации инфраструктурных проектов.

"Мы готовы укреплять сотрудничество в области транспорта и логистики для взаимного увеличения объемов транзитных грузопотоков, установления и развития транспортных маршрутов, обмена передовым опытом в области мультимодальных перевозок и логистических процессов", подчеркнул он.

По информации министерства транспорта Казахстана, на сегодняшний день Латвия вместе с Австрией, Германией, Литвой, Эстонией и Венгрией выразили заинтересованность во вступлении в ТМТМ. В рамках Международной ассоциации ТМТМ подписана Дорожная карта по синхронному устранению "узких" мест и развитию Среднего коридора до 2027 года с Азербайджаном, Грузией и Турцией. В рамках официального визита 31 января этого года аналогичный Меморандум по развитию ТМТМ подписан и с Румынией.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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