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Казахстан и Китай договорились о дополнительных контейнерных перевозках через Средний коридор

Казахстан и Китай договорились о дополнительных контейнерных перевозках через Средний коридор Казахстанское АО "КТЖ Экспресс" и китайская Yuxinou подписали соглашение о движении 200 контейнерных поездов общей провозной способностью более 20 тысяч TEU через территорию Казахстана, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту
Инфраструктура
2 марта 2024 г. 12:23
Казахстан и Китай договорились о дополнительных контейнерных перевозках через Средний коридор

Казахстанское АО "КТЖ Экспресс" и китайская Yuxinou подписали соглашение о движении 200 контейнерных поездов общей провозной способностью более 20 тысяч TEU через территорию Казахстана, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

Как передает Report со ссылкой на сообщение национального железнодорожного оператора "Темир жолы" (КТЖ).

29 февраля в Чунцине заместитель генерального директора КТЗ по логистике Ерлан Койшибаев встретился с руководством морского порта муниципалитета Чунцин и топ-менеджерами Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd..

Yuxinou и КТЖ организовали в этом году совместное железнодорожное сообщение по Среднему коридору из Чунцина в Поти, черноморский порт в Грузии, со средним временем в пути до 14 дней.

С начала 2024 года КТЖ достиг договоренностей с транспортными компаниями из Сианя, Цзянсу, Пекина, Чжэнчжоу, Чунцина о запуске через Казахстан 3,5 тыс. транзитных контейнерных поездов общей грузоподъемностью около 350 тыс. TEU.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут — международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является частью коридора. Ожидается, что к 2025 году мощность Среднего коридора достигнет 10 млн тонн грузов в год.

В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2 млн 750 тыс. тонн грузов, что на 64% больше, чем в 2022 году.

Yuxinou — крупнейшая транспортная компания Чунцина, выполняющая более 2 500 поездов в год в западном и восточном направлениях.

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Версия на английском языке Kazakhstan, China agree on additional container traffic through Middle Corridor

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