Казахстан и ЕС обсудили развитие сотрудничества в рамках Среднего коридора

В Астане 12 июня будет запущена Координационная платформа «ЕС-Центральная Азия» по развитию сотрудничества вдоль Среднего коридора.

В Астане 12 июня будет запущена Координационная платформа "ЕС-Центральная Азия" по развитию сотрудничества вдоль Среднего коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

Ведомство отмечает, что сегодня в Астане состоялась встреча министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с генеральным директором по международному сотрудничеству Еврокомиссии Хенриком Хололей и послом Евросоюза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом.

"В ходе встречи стороны обсудили запланированное на 12 июня в Астане открытие Координационной платформы ЕС-ЦА по развитию сотрудничества вдоль Среднего коридора", - говорится в информации.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Азию с Европой в качестве главного альтернативного маршрута.

"Также отмечались перспективные инфраструктурные и инвестиционные проекты для эффективного раскрытия всего потенциала трансказахстанских коридоров. Стороны выразили обоюдное намерение по развитию тесного сотрудничества в рамках создаваемой Координационной платформы", -говорится в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.