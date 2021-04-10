Караисмаилоглу: Кризис в Суэцком канале показал важность Срединного коридора

На фоне пандемии коронавируса значительно вырос спрос на грузоперевозки через БТК и Срединный коридор

В первом квартале текущего года грузопоток по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс составил 154 836 тонн или 2 468 вагонов против 78 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом в беседе с корреспондентом агентства "Анадолу" сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Министр подчеркнул, что железнодорожные грузоперевозки с каждым годом приобретают все большую значимость.

По его словам, объем грузоперевозок между Турцией и Ираном вырос в 2020 году на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Караисмаилоглу напомнил, что действующие на озере Ван паромы увеличили потенциал грузоперевозок между Турцией и Ираном, открыли новые возможности для развития торговли.

"Турция намерена увеличить объем грузоперевозок с Ираном до 1 миллиона тонн к концу года. Также продолжаются работы для обеспечения грузоперевозок через Иран в третьи страны – Пакистан, Афганистан и Китай. Сотрудничество с дружественными и братскими странами способствует реализации множества перспективных проектов. Одним из главных примеров остается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Караисмаилоглу.

Караисмаилоглу отметил, что Турция реализует контейнерные перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Россию и Китай.

Недавний кризис в Суэцком канале еще раз продемонстрировал важность Срединного коридора, проходящего через Турцию, подчеркнул министр.

Глава турецкого Минтранса напомнил, что в 2020 году объем грузоперевозок по БТК и Срединному коридору увеличился на 104 процента по сравнению с предыдущим годом - до 396 778 тонн.

"БТК стал новым направлением для мировых железнодорожных перевозок. На фоне пандемии коронавируса значительно вырос спрос на грузоперевозки через БТК и Срединный коридор. Последний, благодаря портовой инфраструктуре нашей страны, пользуется высокой востребованностью и позволяет транспортировать грузы из Азии на Ближний Восток, в Северную Африку и Средиземноморье. Товарооборот между Европой и Китаем составляет около 710 млрд долларов США в год. Страны, через которые проходит Срединный коридор, получат огромную выгоду от транспортировки грузов", - сказал Караисмаилоглу.