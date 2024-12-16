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Капвложения в экономику Нахчывана выросли на 7%

Капвложения в экономику Нахчывана выросли на 7% 15:17
Инфраструктура
16 декабря 2024 г. 15:52
Капвложения в экономику Нахчывана выросли на 7%

Капвложения из всех источников в январе-ноябре текущего года в развитие Нахчыванской Автономной Республики (НАР) составили 140 млн 358,3 тыс. манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Госкомстате НАР, это на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным статистики, 32 млн 461,8 тыс. манатов или 23,1% всех капвложений за отчетный период направлено в производство, 29 млн 233,3 тыс. манатов или 20,8% - в сферу услуг, 78 млн 663,2 тыс. манатов или 56,1% - на строительство жилья.

Инвестиции в строительно-монтажные работы составили 116 млн 27 тыс. манатов (рост на 9%) или 82,7% всех капвложений в основной капитал.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 7 % artıb

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