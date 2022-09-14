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Капитально отремонтировано крановое судно "Атлет-24"

Капитально отремонтировано крановое судно "Атлет-24" Завершен капитальный ремонт кранового судна "Атлет-24" Каспийского морского нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".
Инфраструктура
14 сентября 2022 г. 10:44
Капитально отремонтировано крановое судно Атлет-24

Завершен капитальный ремонт кранового судна "Атлет-24" Каспийского морского нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Об этом Report сообщили в структуре.

В рамках ремонта отремонтированы краны грузоподъемностью 40 тонн, главные двигатели, насосы, системы трубопроводов, отрегулированы вспомогательные двигатели. Были отремонтированы судовые генераторы, электрооборудование и системы управления, улучшены условия проживания экипажа.

Ремонт кранового судна "Атлет-24" был выполнен на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" с участием сотрудников завода и судоремонтного цеха Каспийского морского нефтяного флота.

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Версия на азербайджанском языке “Atlet-24” kran gəmisi əsaslı təmir olunub

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