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"Камаз" протестирует грузоперевозки беспилотными автомобилями

"Камаз" протестирует грузоперевозки беспилотными автомобилями Российская компания "Камаз" протестирует грузоперевозки беспилотными автомобилями на трассе между Москвой и Петербургом.
Инфраструктура
25 января 2023 г. 10:49
Камаз протестирует грузоперевозки беспилотными автомобилями

Российская компания "Камаз" протестирует грузоперевозки беспилотными автомобилями на трассе между Москвой и Петербургом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

Продолжаются испытания беспилотных транспортных средств в Татарстане, на маршрутах Набережные Челны - Казань, Набережные Челны - Нижнекамск. С марта текущего года планируются регулярные поездки по трассе на двух автомобилях, в третьем квартале к ним присоединятся еще три автомобиля.

На данный момент ведется работа над высокоточной цифровой картой дороги, что позволит автомобилю-роботу позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров. "Это обеспечит безопасное движение автомобиля, выверенные маневры и более правильное прогнозирование как собственных действий, так и действий других участников движения", - сказано в сообщении.

Высокоточная карта также позволит автомобилю иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге: знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды и т. д. Все это в совокупности даст автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных маневров.

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