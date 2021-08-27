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Как подорожание строительных материалов повлияло на рынок недвижимости?

Как подорожание строительных материалов повлияло на рынок недвижимости? В последний год в Азербайджане наблюдается рост цен на строительные материалы
Инфраструктура
27 августа 2021 г. 18:35
Как подорожание строительных материалов повлияло на рынок недвижимости?

Процессы на рынке недвижимости непосредственно связаны с рынком строительных материалов. В последний год в Азербайджане наблюдается рост цен на строительные материалы. В этом году с наступлением летнего сезона цены на этом рынке значительно выросли.

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев сказал Report, что рост цен на строительном рынке также влияет на рынок недвижимости:
"На Абшероне и пригороде Баку люди строили и продавали частные жилые дома. Хотя рост в настоящее время не оказывает существенного влияния на рынок, он отражается на частных домах, уже построенных и сданных в эксплуатацию. Наблюдается рост себестоимости строительства на 25-30%".

По мнению эксперта, цены на новостройки растут по той же причине:
“Такая же ситуация наблюдается и в новостройках. Сегодня цены на все строительные материалы выросли. Это приводит к тому, что строительные компании повышают стоимость цен на новостройки”. Э.Фарзалиев отметил, что подорожание стройматериалов еще больше повысит цены на новострой.

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Версия на азербайджанском языке Tikinti materiallarının bahalaşması daşınmaz əmlak bazarına necə təsir edib?

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