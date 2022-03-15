Как формируется стоимость частных домов в Азербайджане?

Стоимость частных домов, как и других видов недвижимости, в первую очередь формируется в зависимости от местоположения.

Стоимость частных домов, как и других видов недвижимости, в первую очередь формируется в зависимости от местоположения.

Об этом Report рассказал Вусал Масталиев, руководитель одной из оценочных компаний.

"К примеру, в настоящее время больше всего домов строится в Абшеронском районе - в городе Хырдалан и поселке Масазыр. Цены в Хырдалане на 10% выше, чем в Масазыре из-за постоянных пробок. Наряду с территориальным фактором, на цены влияет наличие рядом с домами школ-садов и других объектов инфраструктуры", - отметил он.

По словам В.Масталиева, на цену влияет период строительства дома: "Цена за квадратный метр жилья, построенного за последние 15-20 лет, в среднем составляет 500 манатов, в старых домах, построенных в прошлом веке, цена рассчитывается по 150-200 манатов за квадратный метр. Значение имеет также площадь земельного участка, на котором расположен дом. Например, в поселке Локбатан Гарадагского района Баку на 5 сотках есть дома площадью 200 квадратных метров, построенные в 1945-50 годах. Владельцы продают имущество по цене земельного участка, то есть за 15-20 тысяч манатов. Обычно банки не выдают ипотеки на такие дома, указывая клиентам, что они продают землю, а не дом. В целом же, когда земля продается вместе с домом, цена дешевле".

На рынке недвижимости можно найти посредников, которые покупают землю и строят дома с целью перепродажи. Масталиев утверждает, что покупать их нецелесообразно из-за низкого качества постройки: "Через год-другой такие дома начинают разрушаться. Покупка подобных домов по ипотеке также является проблемой. Потому что, когда банки выдают кредиты, они обращают внимание на то, как строится дом, кто его продает, и в большинстве случаев отказывают клиенту ".

"Нежелающие покупать готовый дом, могут приобрести земельный участок и построить дом самостоятельно. Сегодня 1 квадратный метр частного дома со средним ремонтом оценивается в 250-300 манатов. В итоге, чтобы построить дом площадью 100-120 квадратных метров, потребуется 30-35 тысяч манатов", - заключил эксперт.