Как должен проводиться снос старых зданий в Баку?

Около 15 лет назад Азербайджан начал получать большие доходы от нефти, и на этом фоне облик Баку стал меняться. В столице проведены большие работы по благоустройству и строительству, реализуются инфраструктурные проекты, а в последние годы построено значи

Около 15 лет назад Азербайджан начал получать большие доходы от нефти, и на этом фоне облик Баку стал меняться. В столице проведены большие работы по благоустройству и строительству, реализуются инфраструктурные проекты, а в последние годы построено значительное количество многоэтажных жилых домов.

Эти здания в большинстве случаев строились за счет сноса старых, 1-2-этажных частных домов, срок эксплуатации которых давно истек, и этот процесс продолжается до сих пор. Однако, как показывает практика, не все так просто с процессом сноса старых домов, переселения из них жильцов, предоставления гражданам квартир в новостройках. Между людьми и предпринимателями частенько возникают конфликты. Как должен проводиться снос старых зданий в Баку?

Report обратился с этим вопросом к эксперту по рынку недвижимости Эльнуру Фарзалиеву.

Эксперт утверждает, что одной из самых актуальных проблем рынка недвижимости являются недовольства, которые возникают между строительными компаниями и гражданами при сносе зданий, срок эксплуатации которых истек: "В соответствии с постановлением Кабинета министров №86, с 2016 года в Баку начался процесс сноса и замены устаревших зданий новыми. С тех пор в Баку было снесено большое количество зданий и построены новые. Подавляющее большинство старых зданий в Баку завершили свой срок эксплуатации. Однако строительные компании стали сносить здания с большими дворами. По этой причине прекратился снос зданий, срок эксплуатации которых истек. На следующем этапе началась выдача разрешений на снос зданий, находящихся в аварийном состоянии, то есть зарегистрированных как аварийные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В Баку в аварийном состоянии находятся не только многоквартирные жилые дома, но и частные дома. На улице Тебриз, в Ясамале, в районе, известном как "Папанин", есть аварийные дома, которые одновременно наносят ущерб общему внешнему эстетическому облику города. Предусмотрен их снос и строительство высотных зданий".

По словам Фарзалиева, первопричиной проблем, возникающих при сносе старых зданий, является недоверие гражданина к строительной компании: “Для сноса старых зданий строительная компания ведет переговоры с гражданином. При этом в большинстве случаев граждане не доверяют строительным компаниям. Здесь гражданин в какой-то мере прав. Строительные компании получают все документы от соответствующих государственных учреждений. Если не собраны документы, нет заключения МЧС об аварийности здания, если не выдано разрешение на строительство, нельзя снести старое здание и построить новое. Самая большая ошибка компаний заключается в том, что они не знакомят граждан с этими документами. Считаю, что если здание находится в аварийном состоянии, собраны все документы, выданы соответствующие разрешения, то с гражданами должны вести переговоры не строительные компании, а представители выдавших разрешение государственных структур. Они должны сообщить гражданину, что государственная структура приняла решение о сносе этого здания и гарантирует, что в такую-то дату это здание будет снесено, в такую-то дату построено новое. Именно отсутствие этой гарантии больше всего беспокоит граждан. Если гарантии выдаст госучреждение, жители смогут без проблем покинуть свои дома и переехать во временно арендуемые дома. Ведь в конечном итоге им будет предоставлено более комфортное жилье, чем было раньше. В этом процессе должны быть установлены определенные критерии".

“Некоторое время назад сообщалось, что в Баку будут снесены 132 тысячи зданий. Это не соответствует действительности, потому что в столице всего 11 тысяч зданий, срок эксплуатации которых истек. Если брать в целом, то с 2000 года по сегодняшний день в Баку построено до двух тысяч новых зданий. Насчитывается максимум 15 тыс. других зданий", - добавил Э.Фарзалиев.