    Кабмин расширил источники финансирования ЦБФ "Автомобильные дороги"

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 12:55
    Кабмин расширил источники финансирования ЦБФ Автомобильные дороги

    Кабмин Азербайджана расширил перечень источников финансирования целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Документ вносит изменения в постановление от 25 января 2007 года "Об утверждении Правил расходования средств ЦБФ "Автомобильные дороги" на содержание, охрану и ремонт автомобильных дорог республиканского и местного значения общего пользования на территории страны, а также на выплату компенсаций, связанных с проектированием, реконструкцией и строительством автомобильных дорог".

    Отныне средства фонда будут формироваться за счет еще одного источника - доходы, полученные Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана от платных услуг, а также пожертвования, гранты и другие доходы, не запрещенные законом.

    автомобильные дороги Кабинет министров Али Асадов
