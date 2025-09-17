Кабмин расширил источники финансирования ЦБФ "Автомобильные дороги"

Кабмин Азербайджана расширил перечень источников финансирования целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ вносит изменения в постановление от 25 января 2007 года "Об утверждении Правил расходования средств ЦБФ "Автомобильные дороги" на содержание, охрану и ремонт автомобильных дорог республиканского и местного значения общего пользования на территории страны, а также на выплату компенсаций, связанных с проектированием, реконструкцией и строительством автомобильных дорог".

Отныне средства фонда будут формироваться за счет еще одного источника - доходы, полученные Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана от платных услуг, а также пожертвования, гранты и другие доходы, не запрещенные законом.