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К концу года в села и поселки Баку запустят новые автобусы

К концу года в села и поселки Баку запустят новые автобусы

"Закупка новых автобусов и создание транспортных узлов не приведут к повышению стоимости общественного транспорта".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, по каким направлениям будут курсировать новые автобусы: "В основном это пригородные бакинские села и поселки, откуда поступает больше всего жалоб. В качестве маршрутов рассматриваются Гала-Пираллахы, Мардакян, Бильгя, Бузовна, Маштага, Пиршагы".

По его словам, автобусы будут запущены на линию до конца года.

"За последние три года самими перевозчиками было доставлено 200 новых автобусов, отремонтировано 1500. Они не могут закупать любой автобус. Автобусы должны соответствовать требованиям Кабинета министров", - сказал представитель БТА.

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