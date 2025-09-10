ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    К 2100 году 250 млн человек могут переселиться из-за нехватки воды

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 15:42
    К 2100 году 250 млн человек могут переселиться из-за нехватки воды

    До 2100 года по всему миру около 250 млн человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за засух и нехватки воды.

    Как сообщает Report, об этом сказал научный сотрудник Института географии Азербайджана Ровшан Керимов на панельной дискуссии "Глобальные изменения климата: управление рисками засухи в Азербайджане", прошедшей в рамках Baku Water Week.

    По его словам, нехватка воды вынуждает людей переселяться, например, из горных районов в равнинные: отсутствие воды в хозяйствах снижает доходы и заставляет искать более благоприятные условия. Ученый отметил, что даже в развитых странах люди чаще мигрируют из-за климатических изменений, поскольку располагают для этого средствами.

    Керимов подчеркнул, что Азербайджан относится к странам с засушливым климатом. В ряде районов, включая Губу, Шабран, Сиязань, Хызы, Самух и Агсу, уже наблюдаются переселения, связанные с дефицитом воды. Особенно активен отток населения из Губинского района.

    Он также отметил, что в этом процессе особенно страдают женщины, так как именно они больше заняты в хозяйстве. "Когда воды нет, им приходится идти за ней на большие расстояния. Это отнимает у них драгоценное время, которое они могли бы уделить детям и собственному образованию", - добавил эксперт.

    Su çatışmazlığı səbəbindən yaşayış yerlərini dəyişəcək insanların sayı açıqlanıb
    Up to 250 million may migrate due to water shortage by 2100 – Azerbaijani expert

    Лента новостей