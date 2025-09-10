К 2050 году риск водного кризиса увеличится на 30%

Глобальное потребление воды достигло объема 4 трлн кубометров в год, став решающим ресурсом как для повседневных нужд людей, так и для развития промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела исследования систем сточных вод Научно-исследовательского института водного хозяйства и мелиорации Фидан Алиева на панельной дискуссии "Голоса перемен: Устойчивое управление сточными водами - на пути к целям COP29", в рамках Baku Water Week в Баку.

По ее словам, с быстрым развитием промышленности увеличилась и потребность этого сектора в воде, что привело к образованию большого количества сточных вод: "Прежде всего хочу отметить, что водные ресурсы являются важным источником для промышленной деятельности. Их наличие и качество напрямую влияют на устойчивость, производительность и эффективность промышленных процессов. Текстильная, бумажная промышленность, технологии солнечных панелей, пищевая промышленность – одни из основных потребителей водных ресурсов. Только при изготовлении одной хлопковой рубашки расходуется до 2 500-2 700 литров, а при производстве 1 кг оливок - более 3 000 литров воды".

Алиева подчеркнула важность очистки сточных вод, отметив, что их сброс в природные водоемы создает серьезные угрозы для окружающей среды, особенно в районах с высоким уровнем урбанизации и индустриализации: "Еще более опасной ситуацией является использование этих вод в сельском хозяйстве, особенно для полива овощных и фруктовых культур, которые непосредственно употребляются человеком. Потому что сточные воды, насколько они богаты органическими веществами и питательными элементами, настолько же содержат соли металлов в высокой концентрации, что приводит к проблемам для здоровья человека".

Она добавила, что глобальный водный кризис уже охватывает 2-3 млрд людей: "Прогнозируется, что к 2050 году риск этого кризиса увеличится до 30%. Использование воды в таком объеме делает необходимым разработку новых стратегий для управления водными ресурсами. Поэтому на первый план выходят применение устойчивых технологий, разработка экономичных методов, использующих меньше воды в производственных процессах, очистка и повторное использование сточных вод, применение мембранных технологий и биотехнологических методов".