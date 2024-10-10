К 2028 году в Азербайджане обеспеченность питьевой водой будет доведена до 85%

В Азербайджане до конца 2027 года будут созданы четыре новых водохранилища, в результате расширения инфраструктуры водоснабжения обеспеченность питьевой водой составит 85%.

В Азербайджане до конца 2027 года будут созданы четыре новых водохранилища, в результате расширения инфраструктуры водоснабжения обеспеченность питьевой водой достигнет 85%.

Как сообщает Report, об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов.

Согласно плану мероприятий, обеспеченность поливной водой будет доведена до 90%, планируется сократить потери в системе водоснабжения питьевой водой до 33%, в ирригационных системах - до 42%.

Кроме того, будет поощряться использование альтернативных источников воды.