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К 2028 году в Азербайджане обеспеченность питьевой водой будет доведена до 85%

К 2028 году в Азербайджане обеспеченность питьевой водой будет доведена до 85% В Азербайджане до конца 2027 года будут созданы четыре новых водохранилища, в результате расширения инфраструктуры водоснабжения обеспеченность питьевой водой составит 85%.
Инфраструктура
10 октября 2024 г. 20:56
К 2028 году в Азербайджане обеспеченность питьевой водой будет доведена до 85%

В Азербайджане до конца 2027 года будут созданы четыре новых водохранилища, в результате расширения инфраструктуры водоснабжения обеспеченность питьевой водой достигнет 85%.

Как сообщает Report, об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов.

Согласно плану мероприятий, обеспеченность поливной водой будет доведена до 90%, планируется сократить потери в системе водоснабжения питьевой водой до 33%, в ирригационных системах - до 42%.

Кроме того, будет поощряться использование альтернативных источников воды.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2028-ci ilədək içməli su təminatı 85 %-ə çatdırılacaq

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