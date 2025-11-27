Йозеф Сикела: Зангезурский коридор органично дополнит ТМТМ

Зангезурский коридор может органично дополнить существующие транспортные связи на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по международным партнерствам Йозеф Сикела сказал в интервью узбекскому изданию Gazeta.uz.

"ЕС всегда рассматривал Транскаспийский маршрут как сеть, а не как одну линию. В этом контексте Зангезурский коридор может дополнять существующие связи. Его (Зангезурского коридора - ред.) потенциал заключается в том, чтобы предложить дополнительный вариант транзита, снизить нагрузку на текущие маршруты и повысить общую устойчивость региональной торговли. Для Центральной Азии больше вариантов маршрутизации означает больше стабильности и более конкурентный доступ к мировым рынкам", - отметил Сикела.

По словам комиссара, Транскаспийский маршрут нуждается в еще большей цифровизации, чтобы стать конкурентоспособной альтернативой существующим коридорам: "Правительства стран Центральной Азии считают это одним из приоритетов, и ЕС полностью поддерживает эту цель".

Политик также подчеркнул, что в ЕС уже изучили существующие цифровые инструменты маршрута, выявили пробелы и согласовали с правительствами стран региона реформы, которые принесут наибольший эффект.

"Благодаря таким программам, как Ready4Trade (региональный проект, финансируемый ЕС, целью которого является стимулирование торговли в Центральной Азии - ред.), мы помогаем странам перейти от бумажных процедур к цифровым, предсказуемым системам. Мы уже изучили существующие цифровые инструменты, выявили пробелы и согласовали с правительствами реформы, которые принесут наибольший эффект. Следующий шаг - внедрение конкретных решений, таких как электронные сертификаты, инструменты управления рисками и совместимые таможенные системы. Короче говоря, да - планируется дальнейшая цифровизация , и это один из самых быстрых способов сократить задержки, снизить затраты и повысить надежность коридора", - добавил он.

Йозеф Сикела также особо выделил, что развитие Среднего коридора в последние годы значительно ускорилось.

"Мы видим четкую политическую приверженность всех стран на маршруте, и мы видим реальное начало притока инвестиций - особенно в порты, дороги, цифровизацию и логистику. <...> Проще говоря: строительные блоки уже заложены. Политическая воля есть. Инвестиции начали поступать. И если мы сохраним этот импульс, Транскаспийский коридор может стать стратегической альтернативой для маршрутизации товаров между Европой и Азией примерно за 15 дней", - добавил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Зангезурский коридор может быть запущен к концу 2028 года. Пропускная способность коридора составит 15 млн тонн грузов в год.