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Израильские компании будут привлечены к проектам в Карабахе

Израильские компании будут привлечены к проектам в Карабахе Важно привлечение израильских компаний к осуществляемым на освобожденных территориях Азербайджана проектам по реинтеграции.
Инфраструктура
4 сентября 2023 г. 18:33
Израильские компании будут привлечены к проектам в Карабахе

Важно привлечение израильских компаний к осуществляемым на освобожденных территориях Азербайджана проектам по реинтеграции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на встрече с членами рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям в Кнессете.

Э.Алиев отметил, что совместная работа с целью развития экономического сотрудничества между имеющими широкие связи двумя странами будет продолжена.

Член рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям в Кнессете Евгений Сова отметил важность развития отношений с Азербайджаном, выразил заинтересованность израильских компаний в участии в различных проектах и в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильских экономических отношений.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail şirkətləri Qarabağın reinteqrasiya layihələrinə cəlb ediləcək

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