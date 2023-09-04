Израильские компании будут привлечены к проектам в Карабахе

Важно привлечение израильских компаний к осуществляемым на освобожденных территориях Азербайджана проектам по реинтеграции.

Важно привлечение израильских компаний к осуществляемым на освобожденных территориях Азербайджана проектам по реинтеграции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на встрече с членами рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям в Кнессете.

Э.Алиев отметил, что совместная работа с целью развития экономического сотрудничества между имеющими широкие связи двумя странами будет продолжена.

Член рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям в Кнессете Евгений Сова отметил важность развития отношений с Азербайджаном, выразил заинтересованность израильских компаний в участии в различных проектах и в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильских экономических отношений.