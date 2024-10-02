Израильские авиакомпании ARKIA и EI AI Israel Airlines отменили рейсы из Грузии

Израильские авиакомпании ARKIA и EI AI Israel Airlines отменили запланированные в ночь на среду рейсы из Тбилиси в Тель-Авив.

Израильские авиакомпании ARKIA и EI AI Israel Airlines отменили запланированные в ночь на среду рейсы из Тбилиси в Тель-Авив.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Грузия на горячей линии Тбилисского международного аэропорта.

Накануне, 1 октября авиакомпания ARKIA отменила рейс Тбилиси - Тель-Авив, запланированный в 23:00 по местному времени.

Кроме того, рейс "Израильских авиалиний" в направлении Тель-Авива, который должен был состоятся ночью в 00:20, также был отменен, но рейс будет выполнен в среду в 14:00 по Тбилиси, уже в направлении Ларнаки (Кипр).