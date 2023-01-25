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Издана новая книга о развитии строительного сектора Азербайджана

Издана новая книга о развитии строительного сектора Азербайджана 18:18 Азербайджанский научно-исследовательский институт строительства и архитектуры, действующий при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, издал книгу “Строительство в Азербайджане: реалии и направления
Инфраструктура
25 января 2023 г. 18:31
Издана новая книга о развитии строительного сектора Азербайджана

Азербайджанский научно-исследовательский институт строительства и архитектуры, действующий при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, издал книгу “Строительство в Азербайджане: реалии и направления развития”.

Как сообщает Report, книга посвящена 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, оказавшего неоценимый вклад в развитие строительной отрасли.

В книге рассказывается о подъеме, социально-экономическом развитии страны в годы независимости, а также о заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии строительного сектора в 1969-1982, 1993-2003 годах.

Автор книги - заведующий отделом Азербайджанского научно-исследовательского института строительства и архитектуры, доктор философии по экономике Эльдар Нуриев. Он является автором многочисленных научных работ, книг и публикаций, монографий по развитию строительной отрасли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tikinti sektorunun inkişafına dair yeni kitab nəşr edilib

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