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Из-за инцидента в бакинском метро будет проведено спецрасследование

Из-за инцидента в бакинском метро будет проведено спецрасследование Из-за технической неисправности, возникшей в поезде бакинского метро, сегодня будет проведено специальное заседание профильной комиссии.
Инфраструктура
5 декабря 2024 г. 00:02
Из-за инцидента в бакинском метро будет проведено спецрасследование

Из-за технической неисправности, возникшей в поезде бакинского метро, сегодня будет проведено специальное заседание профильной комиссии.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что соответствующее расследование будет проведено с руководством профильных отделов. Б.Мамедов напомнил, что устранение последствий инцидента заняло не более часа.

"Неисправность поезда была обнаружена в 18:20, в час пик пассажиропотока. В это время станция "28 Мая" является одной из самых загруженных станций бакинского метро. Высадка пассажиров заняла около восьми минут".

Отметим, что сегодня в вечерние часы, когда поезд, следовавший по "зеленой линии" по маршруту "Ахмедли"-"Дярнягюль", находился на станции "28 Мая", машинист потребовал провести осмотр состава без пассажиров из-за возможной неисправности.

По этой причине на станции "28 Мая" пассажиры были высажены, а поезд был снят с линии из-за возможной неисправности.

Затем на станциях "28 Мая" и "Эльмляр академиясы" были усилены контрольно-пропускные меры на входах для обеспечения регулирования и требований безопасности. Также были введены кратковременные ограничения, основной целью которых было предотвращение чрезмерной загруженности на платформах.

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