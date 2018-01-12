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    Из трех тысяч водителей автобусов в Баку 461 ранее судимы

    Бакинское транспортное агентство расследует вопрос© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "С прошлого года создана база водителей и в связи с внесенными туда более 3000 водителей направлены обращения в министерство внутренних дел и другие соответствующие органы".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с перевозчиками заявил советник главного директора Бакинское транспортное агентства Мубариз Аббасов.

    По его словам, из МВД в Агентство поступил ответ: "В поступившей в Агентство информации говорится, что 461 из 3008 водителей ранее были судимы. В связи с этим перевозчики совместно с БТА проведут расследование. По виду судимости будет приниматься окончательное решение".

    Он также добавил, что в течение 3-6 месяцев этого года 700 транспортных средств будет переведено на безналичную систему оплаты.

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