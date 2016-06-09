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    ​Из России в Индию будет проложен новый грузовой железнодорожный маршрут

    Первый поезд достигнет Азербайджана в июле-августе

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В ближайшее время из России в Индию через Азербайджан будет проложен новый грузовой железнодорожный маршрут. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    "В зависимости от формирования маршрута из России, а вернее из Санкт-Петербурга, или из Хельсинки (Финляндия) будет открыт новый маршрут для осуществления грузовых перевозок до Индии", - отметил Д.Гурбанов.

    По его словам, поезд достигнет Азербайджана в июле или августе и затем отправится до границы Индии. 

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