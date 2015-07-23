​Из Риги в Баку доставлены новые электропоезда

Линия Кишлы-Ялама восстанавливается

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В ближайшее время планируется восстановить движение поездов с железнодорожной станции Кишлы на станцию Ялама.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, для восстановления движения поездов по маршруту Кишлы-Ялама из Риги будут доставлены новые электропоезда.

"Из Риги в целом должны доставить 5 электропоездов. Каждый поезд состоит из четырех вагонов. Три электропоезда уже приобретены, осталось купить два. Сейчас производится их техосмотр и проводятся испытательные работы. К движению поездов по указанному маршруту приступят после начала эксплуатации линии Баку-Сумгайыт, как только уточнится направление поездов. Изменений в тарифах в направлении Кишлы-Ялама не ожидается", - сказал Н.Азмамедов.

Отметим, что в настоящее время поезда движутся от Яламы до Шабрани и этими составами пользуются лишь железнодорожники.