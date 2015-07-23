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    ​Из Риги в Баку доставлены новые электропоезда

    Линия Кишлы-Ялама восстанавливается

    Линия Кишлы-Ялама восстанавливается

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В ближайшее время планируется восстановить движение поездов с железнодорожной станции Кишлы на станцию Ялама.

    Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, для восстановления движения поездов по маршруту Кишлы-Ялама из Риги будут доставлены новые электропоезда.

    "Из Риги в целом должны доставить 5 электропоездов. Каждый поезд состоит из четырех вагонов. Три электропоезда уже приобретены, осталось купить два. Сейчас производится их техосмотр и проводятся испытательные работы. К движению поездов по указанному маршруту приступят после начала эксплуатации линии Баку-Сумгайыт, как только уточнится направление поездов. Изменений в тарифах в направлении Кишлы-Ялама не ожидается", - сказал Н.Азмамедов.

    Отметим, что в настоящее время поезда движутся от Яламы до Шабрани и этими составами пользуются лишь железнодорожники. 

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