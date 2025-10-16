Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в Азербайджан

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 17:20
    Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в Азербайджан

    Из китайского города Кашгар стартовала первая международная мультимодальная перевозка контейнеров по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщает "Узтемирйулконтейнер".

    Грузы доставляются из городов Сиань и Чэнду до Кашгара железнодорожным транспортом, далее из Кашгара в Ош - автотранспортом, из Оша до порта Туркменистана - железной дорогой, а затем из туркменского порта в Баку - морским путем.

    Запуск маршрута укрепляет торгово-логистическое сотрудничество, повышает эффективность перевозок и способствует развитию нового транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

