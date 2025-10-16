Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в Азербайджан
Инфраструктура
- 16 октября, 2025
- 17:20
Из китайского города Кашгар стартовала первая международная мультимодальная перевозка контейнеров по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщает "Узтемирйулконтейнер".
Грузы доставляются из городов Сиань и Чэнду до Кашгара железнодорожным транспортом, далее из Кашгара в Ош - автотранспортом, из Оша до порта Туркменистана - железной дорогой, а затем из туркменского порта в Баку - морским путем.
Запуск маршрута укрепляет торгово-логистическое сотрудничество, повышает эффективность перевозок и способствует развитию нового транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Последние новости
17:35
Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с АзербайджаномВнешняя политика
17:22
32-е заседание Совета министров ОБСЕ состоится в столице АвстрииДругие страны
17:20
Из Кашгара запущен первый мультимодальный рейс в АзербайджанИнфраструктура
17:19
Казахстан ввел мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливоВ регионе
17:08
К производителям из Азербайджана выдвинуто новое требование для экспорта в Европу - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
17:07
Азербайджан обсудил с казначейством Всемирного банка углубление сотрудничестваФинансы
17:01
Мошенница из КНР сдала Скотленд-Ярду последний криптокошелек с £67 млнЭто интересно
16:59
Хенна Вирккунен: Финансирование по Rearm Europe – Readiness 2030 составит 800 млрд евроДругие страны
16:56