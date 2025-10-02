Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Из грузинских портов в Баку будет отправлен блок-поезд

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2025
    • 11:44
    Из грузинских портов в Баку будет отправлен блок-поезд

    Планируется отправка блок-поезда из грузинских портов в Баку.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на АО "Грузинские железные дороги".

    Сообщается, что поезд будет двигаться по маршруту Батуми-Поти-Тбилиси-Абшерон-Сумгайыт-Алят и работать по заранее определенному графику.

    В связи с этим в Алматы подписан договор с ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Маршрут соединит порты Черного моря с крупными терминалами Азербайджана.

    Блок-поезд предоставит грузовладельцам упрощенную услугу "от терминала до двери" и обеспечит перевозку контейнеров из порта Поти в Баку в кратчайшие сроки. Таким образом, грузовладельцы будут заранее точно знать, когда контейнеры будут отправлены и когда они прибудут в Баку.

    Компания считает, что новая услуга позволит перевозить пустые контейнеры из Поти в Баку и обратно не автомобильным, а железнодорожным транспортом, что уменьшит нагрузку на автодороги и сведет к минимуму негативное воздействие на экологию.

    "Это упрощенная логистическая услуга, которая будет своевременно и без задержек доставлять контейнеры из Батуми, Поти и Тбилиси в Баку и обратно. Новая система позволит грузовладельцам экономить время и дополнительные расходы. Наша цель - перевозить как можно больше грузов и увеличивать доходы", - заявил гендиректор Грузинских железных дорог Лаша Абашидзе.

    Gürcüstan limanlarından Bakıya blok qatarı göndəriləcək
    Block train to link Georgian ports with Baku via rail

