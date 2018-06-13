 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Из Баку запустят поезда в Батуми, Анкару и Стамбул

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" проведена встреча с вице-президентом по развитию международной деятельности Национальных железных дорог Италии Джованни Рокка и представителями итальянской компании Mercitalia Intermodal.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в ходе встречи председатель ЗАО Джавид Гурбанов подробно проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Транскаспийском международном транспортном маршруте и транспортных коридорах "Север-Юг" и "Юг-Запад". По его словам, сейчас ведутся консультации с грузинскими и турецкими коллегами с целью запуска в будущем поездов в Батуми, Анкару и Стамбул, что является важным с точки зрения укрепления экономических отношений между странами.

    Участники встречи ознакомились с презентациями обеих компаний. Затем были обсуждены решения, которые будут предоставлены потенциальным клиентам (Европа - Италия - Турция - Азербайджан - конечный пункт назначения (и в обратном направлении), цены, время транзита и контракты, а также дальнейшие шаги по совместному продвижению на рынке.

    На встрече было обсуждено расширение двустороннего сотрудничества.

    В свою очередь, Джованни Рокка отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для превращения в региональный логистический центр.

    По итогам встречи состоялось подписание меморандума о взаимопонимании.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi