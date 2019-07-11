​Из Баку в Санкт-Петербург открывается новый авиарейс

Российская авиакомпания "Нордавиа-региональные авиалинии" с 25 июля запускает новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт компании, авиабилеты уже поступили в продажу.
Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-700 с салоном экономического класса. Пассажирам во время полета будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.
Стоимость билетов начинается от 8 830 рублей (примерно 135 долларов).
Aynur BayramovaАвтор новости