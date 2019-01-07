Из Баку в Нахчыван откроют ночной рейс

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ С 11 января этого года откроется ночной автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку из Бакинского международного автовокзального комплекса (BBAK).

Как сообщает Report, автобусы будут отбывать из Баку в 21:00, а из Нахчывана в 19:30.

Стоимость билета в одном направлении составляет 25 манатов.

Билеты на рейсы можно приобрести в кассах и онлайн, а также в авиакассе по адресу г.Баку, Насиминский район, ул.Низами, 41.

Дети в возрасте до 5 лет провозятся бесплатно (отдельное место не занимается), с 5 до 10 лет оплачивается 50% стоимости билета.

По просьбе пассажиров предоставляется место для детей в возрасте до 5 лет за полцены.