Исследование: Города среднего масштаба отстают в активной мобильности

В топ-5 мегаполисов мира с развитым общественным транспортом (Mass-Transit Megacities) входят Сингапур, Токио, Гонконг, Сеул и Лондон.

Как передает Report, таковы данные нового исследования, проведенного компанией Boston Consulting Group (BCG).

BCG провела исследование BCG City Mobility Compass: The Global Champions of Urban Mobility, в рамках которого были проанализированы данные 150 городов по более чем 20 показателям - от загруженности дорог и выбросов до доступности общественного транспорта. Также были использованы результаты опроса более 50 городских руководителей.

Согласно исследованию, более 90% городов поставили цели по улучшению городской мобильности к 2035 году - с переходом от использования личных автомобилей к более устойчивым форматам, таким как общественный транспорт, велосипедные и пешие маршруты. Однако, по оценкам Boston Consulting Group, в среднем города отстают от поставленных целей на 10–15 процентных пунктов: "Учитывая, что ранее большинство городов продвигались лишь на 3–5 пунктов за десятилетие, многие из них, вероятно, не успеют закрыть разрыв в установленный срок".

"Несмотря на приверженность изменениям, городские власти признают, что трансформация мобильности дается непросто. Более 90% респондентов исследования BCG отметили, что им трудно определить, какие меры дадут наибольший эффект. Более половины из них назвали общественное сопротивление ключевым барьером, - при этом менее 50% городов вовлекают жителей в процесс принятия решений за рамками базовых онлайн-опросов", - отмечается в исследовании.

Маркус Хагенмайер (Markus Hagenmaier), один из руководителей Центра инноваций мобильности BCG и соавтор отчета считает, что одних амбиций для выполнения поставленных целей недостаточно: "Первый шаг к ускоренной трансформации - четкое понимание того, где город отстает, и какие меры позволят быстрее всего добиться ощутимых результатов".

В отчете оценка уровня мобильности проведена по шести категориям или архитетипам, по каждому из которых определены города-лидеры:

- Мегаполисы с развитым общественным транспортом (Mass-Transit Megacities): лидирует Сингапур, за ним следуют Токио, Гонконг, Сеул и Лондон;

- Процветающие инновационные центры (Prosperous Innovation Centers): первое место занимает Утрехт, за ним с минимальным отрывом следуют Хельсинки, Вена, Амстердам и Копенгаген;

- Традиционные города среднего масштаба (Traditional Middleweights): лидирует Стокгольм, за ним - Мангейм, Веллингтон, Таллин и Роттердам;

- Мультимодальные метрополисы (Multimodal Metropolises): лидирует Берлин, высокие позиции также занимают Барселона, Мадрид, Нанкин и Пекин;

- Мегаполисы с доминированием личного транспорта (Private Transport Powerhouses): Сан-Франциско получил наивысшие оценки, опередив Нью-Йорк, Абу-Даби, Дубай и Сидней;

- Развивающиеся города-гиганты (Developing Urban Giants): в топ-5 входят Куала-Лумпур, Бангалор, Манила, Дели и Дакка.

Анализ BCG также выявил существенные различия в уровне городской мобильности - даже среди городов сопоставимого размера. В частности, города с высокой зависимостью от автомобилей отстают. В городах с населением свыше 3 млн человек - наиболее зависимых от личного транспорта - выбросы CO₂ за 10-минутную поездку в два с лишним раза выше, чем в мегаполисах с развитым общественным транспортом. При этом жители таких городов тратят на дорогу в среднем на 40 часов больше в год.

Кроме этого, развивающиеся городские гиганты сталкиваются с сокращением доступности транспорта и надвигающимся дефицитом пропускной способности. "Без дополнительных инвестиций доступ к общественному транспорту в таких городах может сократиться на 15 процентных пунктов к 2040 году. Одновременно, на фоне роста численности населения, пропускная способность рельсового транспорта в расчете на одного жителя может снизиться на 25-30%", - подчеркивается в отчете.

Еще один вывод - традиционные города среднего масштаба отстают в активной мобильности: у них на 43% ниже уровень владения велосипедами, на 36% меньше протяженность велодорожек и на 55% меньше транспортных средств совместного пользования (например, каршеринг) на 1 тыс. жителей по сравнению с инновационными центрами.

Согласно выводам BCG, города могут добиться значительного прогресса, если сосредоточатся на наиболее острых проблемах и неиспользованном потенциале, выйдут за рамки разрозненных мер и начнут применять данные в реальном времени для моделирования сценариев и принятия инвестиционных решений.

Чтобы помочь городам оценить свой текущий уровень развития мобильности и сравнить c городами своей категории, BCG разработала City Mobility Health Check Tool - цифровой инструмент, который в перспективе охватит все 150 городов, включенных в отчет.